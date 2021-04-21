У NASA показали, як перший політ вертольота Ingenuity на Марсі підняв пил: відео

Інженери команди Ingenuity продовжують аналізувати дані, зібрані під час першого випробувального польоту вертольота в кратері Єзеро. Фахівці оприлюднили нові кадри з поверхні Червоної планети.

Дивлячись на перші зображення та відео польоту, який тривав менш як 40 секунд і полягав лише у підйомі на три метри та посадці, багато хто звернув увагу на відсутність клубів пилу. І це здивувало користувачі мережі, зважаючи на вплив потоку повітря, який створювали гвинти, що оберталися на швидкості 2400 об/хв.

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У розрідженій атмосфері потік однакової швидкості надає значно менше зусилля на поверхню, ніж на Землі. До того ж Ingenuity був розміщений на відносно рівному майданчику без великих шарів пилу.

Але інформація про те, як повівся пил під Ingenuity дуже важлива для інженерів. Використовуючи зображення, отримані з борту ровера Perseverance, команда змогла розглянути клуби пилу, підняті вертольотом, нехай і незначні. Їх добре видно на цих оброблених кадрах, де "підтягнута" та частина спектра, в якій пил особливо помітний.

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