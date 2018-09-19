Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні

20 вересня відбудеться фінал конкурсу Міс Україна 2018, у якому 25 дівчат поборються за корону головної красуні. При цьому три переможниці представлять нашу державу на міжнародних конкурсах Miss World, Miss Earth і Miss International. Знайомтеся!

Національний конкурс Міс Україна проводиться щорічно з 1991 року. Це унікальний проект, переможниці якого відправляються представляти нашу державу на Miss World (найбільший конкурс краси в світі серед 120 держав), Miss Earth (один з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси, що проводиться під егідою ООН) та Miss International (четвертий за величиною конкурс краси).

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Прикметно, що протягом відбору конкурсанток почесне журі звертає увагу не тільки на зовнішні дані українських красунь, а й на соціальну діяльність дівчат, їхні хобі та освіченість. Знайомимо вас із претендентками на титул Міс Україна 2018.

Учасниці Міс Україна 2018

1. Дарина Білик

Область : Черкаська

: Черкаська Вік: 18 років

18 років Зріст: 175 см

"Народилася в місті Черкаси, після 9 класу переїхала жити в Америку, де прожила 2 роки. Пізніше повернулася знову в Україну, тому що не уявляю життя без своєї Батьківщини".

Дарина Білик

2. Мирослава Буденчук

Область: Волинська

Волинська Вік: 23

23 Зріст: 170 см

"Народилась у місті Луцьку. Зараз живу і навчаюсь у Варшаві. Планую закінчити університет та повернутися на Батьківщину, хочу працювати у сфері містобудівництва, втілювати європейські стандарти в українські реалії. Мрію жити у вільній і незалежній Україні, де поважають минуле, але піклуються про майбутнє".

Мирослава Буденчук

3. Олена Вінтоняк

Область: Івано-Франківська

Івано-Франківська Вік: 23 роки

23 роки Зріст: 176 см

"Я з дитинства знала, що хочу пов'язати і оточити своє життя красою. З 17 років працюю моделлю. Незважаючи на це, у мене є диплом економіста і косметолога. Всі мрії повинні збуватися, тому зараз вчуся грати на фортепіано. Мрію продовжувати розвиватися в fashion-індустрії та індустрії краси".

Олена Вінтоняк

4. Лілія Галушко

Область: Хмельницька

Хмельницька Вік: 21 рік

21 рік Зріст: 180

"Студентка КНУКіМ, спеціальність: "Диктор, тележурналіст, ведуча телепрограм". З дитинства займаюся бальними і сучасними танцями (танцювала в шоу-балеті Амадора Лопеса), займаюся вокалом (запускаємо сольний проект ELELI), граю на скрипці і фортепіано, грала в збірній міста волейболу і баскетболу. Брала участь у багатьох конкурсах краси, з останніх "Королева України 2017", де посіла друге місце і отримала шанс представляти Україну на міжнародному конкурсі "Miss Model of the World 2017" в Китаї. На світовому конкурсі здобула перемогу. Крім гран-прі, стала першою в номінації "Найкраща Фігура 2017".

Лілія Галушко

6. Леоніла Гузь

Область : Херсонська

: Херсонська Вік: 19 років

19 років Зріст: 173 см

"Вивчилася на перукаря-стиліста. Наразі займаюся собою! Завжди мріяла брати участь в конкурсі Міс Україна 2018!"

Леоніла Гузь

7. Вероніка Дідусенко

Область: Київська

Київська Вік: 23 роки

23 роки Зріст: 176 см

"Я народилася і виросла в Києві. Після закінчення ліцею отримала ступінь бакалавра в КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю математика. Продовжую розвиватися в сфері фінансів та інвестицій. Також паралельно працюю моделлю в провідних світових агентствах Парижа і Мілана. Я обожнюю подорожувати і отримувати нові знання. Люблю вчити мови: вільно володію англійською, вивчаю французьку та іспанську".

Вероніка Дідусенко

8. Марія Костенко

Область: Вінницька

Вінницька Вік: 19 років

19 років Зріст: 172 см

"Я щаслива дівчина, рада і пишаюся тим, що живу в Україні. Готова бути обличчям країни і надихати усіх своїм прикладом! Я люблю життя, а життя любить мене ! Вчуся на телеведучу в школі "Шоумакс". Займаюся спортом, веду активний і здоровий спосіб життя. ГОЛОВНА МЕТА В ЖИТТІ: стати шанованою людиною в своїй країні. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб вразити вас!".

Марія Костенко

9. Анастасія Кривохижа

Область : Київська

: Київська Вік: 23 роки

23 роки Зріст: 177 см

"Я дуже активна, позитивна людина і не люблю сидіти на місці. Все моє життя мене супроводжують море позитивних емоцій і занять: майже всі види танців, плавання, рукопашний бій, уроки етикету, уроки гри на гітарі і піаніно, вокал, акторська майстерність. Модельне життя зі мною з 13 років. Зараз я впевнено почуваюся у цій сфері, люблю своє модельне агенство PM models. Беру участь в UFW і MBKFD, знімаюся у вітчизняних дизайнерів для фото і відеореклами, беру участь в зйомках кліпів".

Анастасія Кривохижа

10. Владислава Кудіцька

Область: Кіровоградська

Кіровоградська Вік: 22 роки

22 роки Зріст: 180

"Займаюся спортом з дитинства, майстер спорту, віце чемпіонка світу з російського більярду. Навчаюся в Національному університеті фізичної культури і спорту України. Веду активний спосіб життя. У вільний час тренуюся і вивчаю англійську мову".

Владислава Кудіцька

11. Аліна Міляєва

Область: Миколаївська

Миколаївська Вік: 19 років

19 років Зріст: 176 см

"Участниця проекту "Супермодель по-українськи". У свої 19 я працюю моделлю на світових показах, тісно співпрацюю з українськими дизайнерами, знімаюсь в кліпах. За трудовою книжкою я "актриса", роботодавець –"Новий Канал", але моделінгом і роботою на телебаченні я себе не обмежую. Зараз – студентка другого курсу за спеціальністю "банківська справа: страхування і кредит", учениця музичної школи (по класу вокал), вивчаю ораторське мистецтво. Головною метою життя вважаю саморозвиток".

Аліна Міляєва

12. Юлія Михайліченко

Область: Дніпропетровська

Дніпропетровська Вік: 22 роки

22 роки Зріст: 173 см

"Студентка Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Кілька років займалася модельним бізнесом. Самостійно вивчила англійську мову, планую вивчати італійську, захоплююся йогою".

Юлія Михайліченко

13. Aліна Мойсеєнко

Область: Київська

Київська Вік: 21 рік

21 рік Зріст: 171 см

"Навчаюся на кафедрі тележурналістики, близько півроку тому відкрила маленьку справу (дитячий інтернет-магазин). Часто подорожую, не люблю солодке, не можу жити без спортзалу і катання на лижах".

Aліна Мойсеєнко

14. Маріам Обертун

Область: Одеська

Одеська Вік: 17 років

17 років Зріст: 172 см

"Звичайна дівчина з Одеси, займаюся моделінгом. Дуже люблю подорожувати (модельний бізнес мені в цьому допомагає). Цікавлюся психологією, багато читаю. Займаюся візажем, вважаю своєю місією зробити світ красивішим".

Маріам Обертун

15. Наталія Оверчук

Область: Львівська

Львівська Вік: 22 роки

22 роки Зріст: 171 см

"Закінчила стоматологічний факультет. Я "Перша віце-міс Львова 2018". Люблю ходити в спортзал, басейн, читати детективи, гуляти з друзями і шопінг. Вмію радіти дрібницям і в усьому бачу позитив!"

Наталія Оверчук

16. Карина Оліх

Область: Вінницька

Вінницька Вік: 21 рік

21 рік Зріст: 177 см

"Мрію створити власну клініку пластичної хірургії, для цього навчаюся у двох університетах. Я чемпіонка України з волейболу, "Віце-міс Вінниця 2018". Працюю в модельному агенстві".

Карина Оліх

17. Марта Пилипів

Область: Львівська

Львівська Вік: 20 років

20 років Зріст: 170 см

"Народилася в м. Стрий (Львівська область). Наразі живу і навчаюся у Києві. Студентка 3 курсу КНУім, факультет журналістики, спеціальність: "ведуча програм телебачення". Прохожу практику на UA: Перший. Хобі: лижний спорт, танці, читати, іноземні мови (англійська, вивчаю іспанську), фотозйомки, люблю готувати страви корисного харчування".

Марта Пилипів

18. Олена Портнова

Область: Київська

Київська Вік: 21 рік

21 рік Зріст: 177 см

"Нещодавно переїхала до Києва з рідного Луганська. Навчаюся на 4 курсі економічного факультету. Декілька років активно займаюся моделінгом і мрію про успішну кар'єру! Сподіваюся, що конкурс допоможе досягти бажаних висот".

Олена Портнова

19. Таїсія Роман

Область: Київська

Київська Вік: 19 років

19 років Зріст: 172 см

"Студентка 2-ого курсу Національного Університету харчових технологій, спеціальність "Готельно-ресторанний і туристичний бізнес". Захоплююся хореографією, живописом, моделінгом, веду активний спосіб життя, люблю подорожувати, пробую себе в різноманітних сферах творчої діяльності".

Tаїсія Роман

20. Анна Данченко

Область: Харківська

Харківська Вік: 20 років

20 років Зріст: 176 см

"Учениця Харківського Національного Юридичного Університету імені Я. Мудрого, 5 років професійно займаюся моделінгом, як в Україні , ак і за її межами. Захоплююся поезією (пишу вірші), веду активну соціальну діяльність".

Анна Данченко

21. Маргарита Стороженко

Область: Дніпропетровська

Дніпропетровська Вік: 23 роки

23 роки Зріст: 179 см

"Навчалася на ветеринарного лікаря в Дніпровському аграрно-економічному університеті. Працюю професійною моделлю протягом 3-х років".

Маргарита Стороженко

22. Богдана Тарасік

Область : Дніпропетровська

: Дніпропетровська Вік: 23 роки

23 роки Зріст: 172 см

"Я народилася в Кривому Розі. З "чоловічим" іменем і "чоловічий" прізвищем я все ж дівчинка, яка мріє змінити світ. Закінчила Київський політехнічний інститут. Зараз я ком'юніті менеджер у великій компанії, цю роботу поєдную з сферою моделінга. На конкурс я йду, щоб наблизитися до своєї мрії. Я – Богдана, а значить Богом дана цьому світу, щоб внести в нього ще частинку прекрасного".

Богдана Тарасік

23. Дарина Федяєва

Область: Київська

Київська Вік: 20 років

20 років Зріст: 176 см

У школі я відвідувала величезну кількість секцій! Займалася в музичній школі, брала участь в змаганнях з танців, посідала призові місця в олімпіадах. Цікавилася всім і була відмінницею у всьому! Напевно, я зобов'язана такий допитливості своїм батькам, так як саме вони привили мені таку тягу до знань. І я їм за це дуже сильно вдячна! Зараз я навчаюся на 3- му курсі Міжнародних Економічних Відносин і перебуваю у творчому пошуку себе".

Дарина Федяєва

24. Вероніка Шувалова

Область: Одеська

Одеська Вік: 20 років

Зріст: 177 см

"Я народилася і живу в місті Одеса, чим дуже пишаюся! Випускниця Юридичного коледжу і студентка університету "Одеська юридична академія". У 2018 році отримала диплом бакалавра права з відзнакою і успішно вступила на магістратуру. Я Міс НУ "ОЮА" – 2017 і "Міс Одеса-2018". Мої хобі – хореографія (з 7 років), моделінг (з 13 років), спорт і подорожі. Також беру активну участь в благодійних та соціальних проектах свого міста".

Вероніка Шувалова

25. Дарія Щербакова

Область: Одеська

Одеська Вік: 18 років

18 років Зріст: 170 см

"Навчаюся в Міжнародному гуманітарному університеті, на першому курсі факультету "Лінгвістика і Переклад". Захоплююся танцями і співом, а також активно вивчаю іноземні мови".

Дарія Щербакова

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