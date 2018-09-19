На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
- 64
20 вересня відбудеться фінал конкурсу Міс Україна 2018, у якому 25 дівчат поборються за корону головної красуні. При цьому три переможниці представлять нашу державу на міжнародних конкурсах Miss World, Miss Earth і Miss International. Знайомтеся!
Національний конкурс Міс Україна проводиться щорічно з 1991 року. Це унікальний проект, переможниці якого відправляються представляти нашу державу на Miss World (найбільший конкурс краси в світі серед 120 держав), Miss Earth (один з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси, що проводиться під егідою ООН) та Miss International (четвертий за величиною конкурс краси).
Це цікаво: Каріна Жосан – Міс Україна Всесвіт 2018: біографія і фото красуні
Прикметно, що протягом відбору конкурсанток почесне журі звертає увагу не тільки на зовнішні дані українських красунь, а й на соціальну діяльність дівчат, їхні хобі та освіченість. Знайомимо вас із претендентками на титул Міс Україна 2018.
Учасниці Міс Україна 2018
1. Дарина Білик
- Область: Черкаська
- Вік: 18 років
- Зріст: 175 см
"Народилася в місті Черкаси, після 9 класу переїхала жити в Америку, де прожила 2 роки. Пізніше повернулася знову в Україну, тому що не уявляю життя без своєї Батьківщини".
2. Мирослава Буденчук
- Область: Волинська
- Вік: 23
- Зріст: 170 см
"Народилась у місті Луцьку. Зараз живу і навчаюсь у Варшаві. Планую закінчити університет та повернутися на Батьківщину, хочу працювати у сфері містобудівництва, втілювати європейські стандарти в українські реалії. Мрію жити у вільній і незалежній Україні, де поважають минуле, але піклуються про майбутнє".
3. Олена Вінтоняк
- Область: Івано-Франківська
- Вік: 23 роки
- Зріст: 176 см
"Я з дитинства знала, що хочу пов'язати і оточити своє життя красою. З 17 років працюю моделлю. Незважаючи на це, у мене є диплом економіста і косметолога. Всі мрії повинні збуватися, тому зараз вчуся грати на фортепіано. Мрію продовжувати розвиватися в fashion-індустрії та індустрії краси".
4. Лілія Галушко
- Область: Хмельницька
- Вік: 21 рік
- Зріст: 180
"Студентка КНУКіМ, спеціальність: "Диктор, тележурналіст, ведуча телепрограм". З дитинства займаюся бальними і сучасними танцями (танцювала в шоу-балеті Амадора Лопеса), займаюся вокалом (запускаємо сольний проект ELELI), граю на скрипці і фортепіано, грала в збірній міста волейболу і баскетболу. Брала участь у багатьох конкурсах краси, з останніх "Королева України 2017", де посіла друге місце і отримала шанс представляти Україну на міжнародному конкурсі "Miss Model of the World 2017" в Китаї. На світовому конкурсі здобула перемогу. Крім гран-прі, стала першою в номінації "Найкраща Фігура 2017".
6. Леоніла Гузь
- Область: Херсонська
- Вік: 19 років
- Зріст: 173 см
"Вивчилася на перукаря-стиліста. Наразі займаюся собою! Завжди мріяла брати участь в конкурсі Міс Україна 2018!"
7. Вероніка Дідусенко
- Область: Київська
- Вік: 23 роки
- Зріст: 176 см
"Я народилася і виросла в Києві. Після закінчення ліцею отримала ступінь бакалавра в КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю математика. Продовжую розвиватися в сфері фінансів та інвестицій. Також паралельно працюю моделлю в провідних світових агентствах Парижа і Мілана. Я обожнюю подорожувати і отримувати нові знання. Люблю вчити мови: вільно володію англійською, вивчаю французьку та іспанську".
8. Марія Костенко
- Область: Вінницька
- Вік: 19 років
- Зріст: 172 см
"Я щаслива дівчина, рада і пишаюся тим, що живу в Україні. Готова бути обличчям країни і надихати усіх своїм прикладом! Я люблю життя, а життя любить мене ! Вчуся на телеведучу в школі "Шоумакс". Займаюся спортом, веду активний і здоровий спосіб життя. ГОЛОВНА МЕТА В ЖИТТІ: стати шанованою людиною в своїй країні. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб вразити вас!".
9. Анастасія Кривохижа
- Область: Київська
- Вік: 23 роки
- Зріст: 177 см
"Я дуже активна, позитивна людина і не люблю сидіти на місці. Все моє життя мене супроводжують море позитивних емоцій і занять: майже всі види танців, плавання, рукопашний бій, уроки етикету, уроки гри на гітарі і піаніно, вокал, акторська майстерність. Модельне життя зі мною з 13 років. Зараз я впевнено почуваюся у цій сфері, люблю своє модельне агенство PM models. Беру участь в UFW і MBKFD, знімаюся у вітчизняних дизайнерів для фото і відеореклами, беру участь в зйомках кліпів".
10. Владислава Кудіцька
- Область: Кіровоградська
- Вік: 22 роки
- Зріст: 180
"Займаюся спортом з дитинства, майстер спорту, віце чемпіонка світу з російського більярду. Навчаюся в Національному університеті фізичної культури і спорту України. Веду активний спосіб життя. У вільний час тренуюся і вивчаю англійську мову".
11. Аліна Міляєва
- Область: Миколаївська
- Вік: 19 років
- Зріст: 176 см
"Участниця проекту "Супермодель по-українськи". У свої 19 я працюю моделлю на світових показах, тісно співпрацюю з українськими дизайнерами, знімаюсь в кліпах. За трудовою книжкою я "актриса", роботодавець –"Новий Канал", але моделінгом і роботою на телебаченні я себе не обмежую. Зараз – студентка другого курсу за спеціальністю "банківська справа: страхування і кредит", учениця музичної школи (по класу вокал), вивчаю ораторське мистецтво. Головною метою життя вважаю саморозвиток".
12. Юлія Михайліченко
- Область: Дніпропетровська
- Вік: 22 роки
- Зріст: 173 см
"Студентка Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Кілька років займалася модельним бізнесом. Самостійно вивчила англійську мову, планую вивчати італійську, захоплююся йогою".
13. Aліна Мойсеєнко
- Область: Київська
- Вік: 21 рік
- Зріст: 171 см
"Навчаюся на кафедрі тележурналістики, близько півроку тому відкрила маленьку справу (дитячий інтернет-магазин). Часто подорожую, не люблю солодке, не можу жити без спортзалу і катання на лижах".
14. Маріам Обертун
- Область: Одеська
- Вік: 17 років
- Зріст: 172 см
"Звичайна дівчина з Одеси, займаюся моделінгом. Дуже люблю подорожувати (модельний бізнес мені в цьому допомагає). Цікавлюся психологією, багато читаю. Займаюся візажем, вважаю своєю місією зробити світ красивішим".
15. Наталія Оверчук
- Область: Львівська
- Вік: 22 роки
- Зріст: 171 см
"Закінчила стоматологічний факультет. Я "Перша віце-міс Львова 2018". Люблю ходити в спортзал, басейн, читати детективи, гуляти з друзями і шопінг. Вмію радіти дрібницям і в усьому бачу позитив!"
16. Карина Оліх
- Область: Вінницька
- Вік: 21 рік
- Зріст: 177 см
"Мрію створити власну клініку пластичної хірургії, для цього навчаюся у двох університетах. Я чемпіонка України з волейболу, "Віце-міс Вінниця 2018". Працюю в модельному агенстві".
17. Марта Пилипів
- Область: Львівська
- Вік: 20 років
- Зріст: 170 см
"Народилася в м. Стрий (Львівська область). Наразі живу і навчаюся у Києві. Студентка 3 курсу КНУім, факультет журналістики, спеціальність: "ведуча програм телебачення". Прохожу практику на UA: Перший. Хобі: лижний спорт, танці, читати, іноземні мови (англійська, вивчаю іспанську), фотозйомки, люблю готувати страви корисного харчування".
18. Олена Портнова
- Область: Київська
- Вік: 21 рік
- Зріст: 177 см
"Нещодавно переїхала до Києва з рідного Луганська. Навчаюся на 4 курсі економічного факультету. Декілька років активно займаюся моделінгом і мрію про успішну кар'єру! Сподіваюся, що конкурс допоможе досягти бажаних висот".
19. Таїсія Роман
- Область: Київська
- Вік: 19 років
- Зріст: 172 см
"Студентка 2-ого курсу Національного Університету харчових технологій, спеціальність "Готельно-ресторанний і туристичний бізнес". Захоплююся хореографією, живописом, моделінгом, веду активний спосіб життя, люблю подорожувати, пробую себе в різноманітних сферах творчої діяльності".
20. Анна Данченко
- Область: Харківська
- Вік: 20 років
- Зріст: 176 см
"Учениця Харківського Національного Юридичного Університету імені Я. Мудрого, 5 років професійно займаюся моделінгом, як в Україні , ак і за її межами. Захоплююся поезією (пишу вірші), веду активну соціальну діяльність".
21. Маргарита Стороженко
- Область: Дніпропетровська
- Вік: 23 роки
- Зріст: 179 см
"Навчалася на ветеринарного лікаря в Дніпровському аграрно-економічному університеті. Працюю професійною моделлю протягом 3-х років".
22. Богдана Тарасік
- Область: Дніпропетровська
- Вік: 23 роки
- Зріст: 172 см
"Я народилася в Кривому Розі. З "чоловічим" іменем і "чоловічий" прізвищем я все ж дівчинка, яка мріє змінити світ. Закінчила Київський політехнічний інститут. Зараз я ком'юніті менеджер у великій компанії, цю роботу поєдную з сферою моделінга. На конкурс я йду, щоб наблизитися до своєї мрії. Я – Богдана, а значить Богом дана цьому світу, щоб внести в нього ще частинку прекрасного".
23. Дарина Федяєва
- Область: Київська
- Вік: 20 років
- Зріст: 176 см
У школі я відвідувала величезну кількість секцій! Займалася в музичній школі, брала участь в змаганнях з танців, посідала призові місця в олімпіадах. Цікавилася всім і була відмінницею у всьому! Напевно, я зобов'язана такий допитливості своїм батькам, так як саме вони привили мені таку тягу до знань. І я їм за це дуже сильно вдячна! Зараз я навчаюся на 3- му курсі Міжнародних Економічних Відносин і перебуваю у творчому пошуку себе".
24. Вероніка Шувалова
- Область: Одеська
- Вік: 20 років
Зріст: 177 см
"Я народилася і живу в місті Одеса, чим дуже пишаюся! Випускниця Юридичного коледжу і студентка університету "Одеська юридична академія". У 2018 році отримала диплом бакалавра права з відзнакою і успішно вступила на магістратуру. Я Міс НУ "ОЮА" – 2017 і "Міс Одеса-2018". Мої хобі – хореографія (з 7 років), моделінг (з 13 років), спорт і подорожі. Також беру активну участь в благодійних та соціальних проектах свого міста".
25. Дарія Щербакова
- Область: Одеська
- Вік: 18 років
- Зріст: 170 см
"Навчаюся в Міжнародному гуманітарному університеті, на першому курсі факультету "Лінгвістика і Переклад". Захоплююся танцями і співом, а також активно вивчаю іноземні мови".
А яка дівчина є вашою фавориткою? Пишіть у коментах!
Читайте також: Відома українська модель змінилася до невпізнання
-
20:40Imagine Dragons – Zero: текст нової пісні гурту
-
20:38Шахтар – Хоффенхайм: відео голів матчу Ліги чемпіонів
-
20:21Знайдено цукор, який знижує вагу
-
19:42Так виглядає квартира, покинута 70 років тому
-
19:16Надя Дорофєєва у латексі спокусила своїх фанатів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
18:46iPhone стали працювати швидше, – дослідження
-
18:20Чому люди занижують самооцінку під час знайомства
-
17:44Мережу підкорила доросла дочка Сильвестра Сталлоне
-
17:19Поліція спіймала злодія через любов до бананів
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
16:30Alina Pash – Ой на горі: нова пісня та кліп закарпатської бунтарки
-
16:17Перспектива: вийшов трейлер фантастичного трилера
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
15:53Як доглядати за волоссям восени: поради косметологів
-
15:44Чому варто відмовитись від йогуртів
-
15:24Кличко стане викладачем Гарварду
-
15:15Фото з душу в готелі стало хітом мережі, і ось чому
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
14:56Оля Цибульська без макіяжу здивувала шанувальників
-
14:46YouTube оновив розділи у трендах
-
14:33Xiaomi випустила нові смартфони Mi 8 Lite та Mi 8 Pro: ціни і характеристики
-
14:25Sony перевидасть свою легендарну першу PlayStation
-
13:57Грінч: новий трейлер різдвяного мультфільму
-
19:00Міс Україна 2018: учасниці, які поборються за титул головної красуні
-
16:46Всі жінки відьми: як змінилися зірки серіалу за 20 років
-
15:00Овва чи трясця? Українські смайлики від Радіо МАКСИМУМ
-
11:45The HARDKISS – Залізна ластівка: слухати онлайн новий альбом гурту
-
10:38Форум видавців 2018 у Львові: програма і розклад на всі дні
-
07:32Названі найкращі дизельні авто 2018 року
- 18 вересня
-
21:46Серіал Школа: Недитячі ігри 18 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:00Чоткий Паца – Panda E: пародія на популярний хіт підірвала мережу
-
17:00Обери свій look: ТОП-3 осінніх образи тижня для чоловіків
-
15:23Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Мальту
-
12:00Шазам: все про персонажа та фільм
-
10:50Еммі-2018: оголошені переможці престижної кінопремії
-
08:25SpaceX назвала ім'я пасажира, який полетить на Місяць
- 17 вересня
-
21:45Серіал Школа: Недитячі ігри 17 серія – дивитися онлайн 2 сезон
-
19:25У Карпатах зацвіла червона рута: фотофакт
-
16:30Територія А: забуті українські хіти 90-х, які змусять вас поностальгувати
-
14:33Скажене Весілля: вийшов другий трейлер комедії
-
12:01Як вивести плями з одягу: корисні поради, чим відіпрати улюблені речі
-
10:15Максимум драйву! Нові рок-треки тижня, які варто почути
-
08:18Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі
- 16 вересня
-
20:45Ярмоленко оформив шикарний дубль у матчі АПЛ
-
18:53Медики показали найбільш здоровий тип жіночої фігури
-
17:10Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
-
15:31Стівен Кінг назвав найкращий фільм в історії
-
12:15Даша Астаф'єва кардинально змінила професію, а Сніжана Бабкіна – образ