У Київ комендантська година триватиме дві доби: виходити на вулиці не можна до 17 березня

Влада Києва знову запроваджує подовжену комендантську годину у столиці. Пересуватися містом можна лише за наявності спеціальних перепусток.

Як пише Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, комендантська година у Києві діятиме з 20:00 вівторка (15 березня) і до 7:00 четверга (17 березня). Виходити з будинків можна тільки за сигналом тривоги, щоб перейти в укриття.

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За рішенням військового командування, відсьогодні – 15 березня, з 20:00 – у Києві вводиться комендантська година. Комендантська година діятиме до 17 березня 7:00, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, очільник Києва закликав усіх містян підготуватися до перебування вдома 2 доби. Тому не забудьте запастися продуктами.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба додав, що обмеження діятимуть не лише у столиці, а у Київській області.

Це вимушені міри, мета яких – захистити мешканців регіону, – написав він.

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