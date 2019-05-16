Україна домовилася про безвіз з популярною туристичною країною

У Лондоні підписали угоду між урядами України і Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

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"Угоду від імені уряду України підписала посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко, від імені уряду Співдружності Домініки – тимчасовий повірений у справах Співдружності Домініки у Великобританії Джанет Чарльз", – йдеться в повідомленні.

Співдружність Домініки

Передбачається, що громадяни України і громадяни Співдружності Домініки, які користуються дійсними паспортами, можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території держави іншої сторони протягом терміну, що не перевищує 90 днів протягом 180 днів. Про дату вступу в силу угоди буде повідомлено додатково.

Співдружність Домініки – мальовничий острів на кордоні Карибського моря і Атлантичного океану площею 754 кв. км і з населенням понад 73 тисячі жителів.

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