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Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст

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В Україні прийняли закон про державну мову - фото 1
В Україні прийняли закон про державну мову

У Верховній Раді більшість нардепів підтримала закон про мову 5670-д, який розглядався 2 місяці. Тепер в Україні офіційно державною мовою є українська.

Народні депутати проголосували за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" №5670-д. Підтримали таке рішення 278 нардепів, проти виступили всього 38 осіб, а ще 7 утримались.

Тут більше: Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців

Відзначимо, що у Раді перед самим голосуванням транслювали відео з відомими українцями, які закликали прийняти закон про українську мову, а також пояснювали, чому він є дуже важливим.

У залі парламенту, окрім представників уряду, також були Філарет та екс-президент Віктор Ющенко. У свою чергу, спікер Андрій Парубій наголосив, що чинний глава держави Петро Порошенко вже пообіцяв підписати закон.

Нагадаємо, що після підпису Президента закон повинен опублікуватися в "Урядовому кур’єрі", лише після цього він набуває чинності.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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