Верховна Рада прийняла закон про державну мову: текст

У Верховній Раді більшість нардепів підтримала закон про мову 5670-д, який розглядався 2 місяці. Тепер в Україні офіційно державною мовою є українська.

Народні депутати проголосували за закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" №5670-д. Підтримали таке рішення 278 нардепів, проти виступили всього 38 осіб, а ще 7 утримались.

Тут більше: Закон про державну мову 5670-д: що зміниться для українців

Відзначимо, що у Раді перед самим голосуванням транслювали відео з відомими українцями, які закликали прийняти закон про українську мову, а також пояснювали, чому він є дуже важливим.

Так! Верховна рада України прийняла закон про державну мову pic.twitter.com/1bkwTdpLoX — Радіо МАКСИМУМ (@MAXIMUMFM_ua) 25 квітня 2019 р.

У залі парламенту, окрім представників уряду, також були Філарет та екс-президент Віктор Ющенко. У свою чергу, спікер Андрій Парубій наголосив, що чинний глава держави Петро Порошенко вже пообіцяв підписати закон.

5670d from ssuserc0ff86 from

Нагадаємо, що після підпису Президента закон повинен опублікуватися в "Урядовому кур’єрі", лише після цього він набуває чинності.

Ми довго йшли до цього моменту pic.twitter.com/KVojWlR85X — Радіо МАКСИМУМ (@MAXIMUMFM_ua) 25 квітня 2019 р.

Це цікаво: Наскільки ти грамотний? Тест до Міжнародного дня рідної мови