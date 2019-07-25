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Парламентські вибори 2019

ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?

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ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України? - фото 1

Результати парламентських виборів показали, що стати народним депутатом може кожен. Деяким кандидатам для перемоги не знадобилася ані вища освіта, ані досвід. Перевірте, чи знайшлося б вам місце у Верховній Раді нового скликання!

Приблизно через місяць запрацює нова Верховна Рада, і, за попередніми результатами, три чверті депутатів у парламенті будуть "новачками". Цікаво також, що у ВР обрались 87 жінок, що складає рекордні 20% всього складу. При цьому найстаршому депутату 78 років, а наймолодшому – всього 23.

Це цікаво: Результати виборів у Верховну Раду 2019

Дізнайтеся, чи змогли б і ви отримати депутатський мандат! Відповідайте на запитання та діліться своїм результатом з друзями:

ТЕСТ: Який ти турист на відпочинку?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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