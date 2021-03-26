Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста

  • 31
Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста - фото 1

Жителів британського Нортгемптона тероризує лебідь на прізвисько Седрік. Птах регулярно приходить до будинків людей, прикладає дзьоб до металевих поштових скриньок і починає голосно стукати.

Ніхто не може зрозуміти, чому настирливий птах хуліганить ось уже п'ятий рік поспіль. Пенсіонер Стівен Легг неодноразово намагався зловити порушника громадського порядку, але без успіху, пише Mirror.

І ще: Чоловік підловив на камеру ведмедя, який заліз у джакузі погрітися: кумедне відео

"Поруч з нашими будинками є невелике озеро, викопане 20 років тому для дренажу. Цей лебідь уже років сім або вісім живе там зі своєю подругою. Він постійно приходить до нас і стукає дзьобом по поштовій скриньці", – скаржиться 70-річний чоловік.

По цей час не ясно, що змушує Седріка бешкетувати. Можливо, він шукає їжу або захищає територію, яку вважає своєю. Містер Легг в розпачі прикрив вхідні двері і залишає відкритими вікно зимового саду, щоб листоноша міг залишати там листи.

Сфотографувати лебедя на місці злочину вдалося 63-річній медсестрі на пенсії Венді Ховард. Жінка побачила птаха під час щоденної прогулянки.

Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста - фото 453072

Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста - фото 453070
Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста - фото 453071

Дивіться також: Кролик уперше побачив басейн і стрибнув у нього: реакція його господині безцінна – відео

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини