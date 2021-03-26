Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста

Жителів британського Нортгемптона тероризує лебідь на прізвисько Седрік. Птах регулярно приходить до будинків людей, прикладає дзьоб до металевих поштових скриньок і починає голосно стукати.

Ніхто не може зрозуміти, чому настирливий птах хуліганить ось уже п'ятий рік поспіль. Пенсіонер Стівен Легг неодноразово намагався зловити порушника громадського порядку, але без успіху, пише Mirror.

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"Поруч з нашими будинками є невелике озеро, викопане 20 років тому для дренажу. Цей лебідь уже років сім або вісім живе там зі своєю подругою. Він постійно приходить до нас і стукає дзьобом по поштовій скриньці", – скаржиться 70-річний чоловік.

По цей час не ясно, що змушує Седріка бешкетувати. Можливо, він шукає їжу або захищає територію, яку вважає своєю. Містер Легг в розпачі прикрив вхідні двері і залишає відкритими вікно зимового саду, щоб листоноша міг залишати там листи.

Сфотографувати лебедя на місці злочину вдалося 63-річній медсестрі на пенсії Венді Ховард. Жінка побачила птаха під час щоденної прогулянки.

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