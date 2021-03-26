На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чоловік підловив на камеру ведмедя, який заліз у джакузі погрітися: кумедне відео
-
- 38
У мережі показали, як у національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий чорний ведмідь заліз до джакузі, щоб погрітися в воді і під променями сонця. Тварина пройшла через паркан внутрішнього дворика, стрибнула вниз і попрямувала до гідромасажної ванни.
Як пише Daily Mail, такий момент вдалося підловити на камеру Мейсону Требоні зі своєї хатини, яку він орендував в цьому місці. У кадрі видно, як ведмідь дереться по невеликих сходах, перш ніж стрибнути в гарячу ванну, наповнену теплою водою.
І ще: Кролик уперше побачив басейн і стрибнув у нього: реакція його господині безцінна – відео
За словами чоловіка, тварина просиділа в джакузі 15 хвилин, а потім спокійно вибралася звідти і пішла. "Дивись, цей ведмідь пройшовся по моїй каві, він ось-ось зістрибне", – чути коментар Мейсона на відео.
Ролик закінчується, коли ведмідь продовжує розслаблятися в джакузі, а чоловік відступив у безпечне місце свого будинку і щільно закрив двері.
У національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс мешкає близько 1500 диких ведмедів.
Читайте також: На Алясці рибалка спіймав моторошну рибину: фотофакт
-
14:14Північ Африки засипало снігом: фотофакт
-
13:5054-річна Сальма Хайек похвалилася фігурою в бікіні
-
13:39З молотка пустять найрідкісніший і найнезвичніший суперкар від Mercedes
-
13:27Падаючі уламки ракети SpaceX потрапили на відео
-
13:10Вчені розповіли, як саме загинуло давньоримське місто Помпеї
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:45Найефективніший спосіб поліпшити якість сну
-
12:16Вередливий лебідь годинами безперервно стукає у двері, тероризуючи жителів міста
-
11:49ТОП 5 алкогольних напоїв, які корисніші, ніж пиво та коктейлі
-
11:21Пишнотіла Ешлі Грем розбурхала мережу розкішними формами у крихітному топі: гаряче відео
-
10:50Тонкі крісла та простий дизайн: у мережі показали, як виглядає салон літака Bees Airline
-
10:19Чоловік підловив на камеру ведмедя, який заліз у джакузі погрітися: кумедне відео
-
09:47Таїланд скоротив період самоізоляції для іноземних туристів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:48Резюме Стіва Джобса пішло з молотка за 222 тисячі доларів: як виглядає анкета засновника
-
08:20Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ
-
07:48Наскільки часто потрібно прати піжаму: поради експертів
-
07:20Дивіться, як Hyundai Sonata загубила покришку, але продовжила їхати
- 25 березня
-
21:54У NASA "озвучили" галактики: послухайте, як звучить космос
-
21:3126 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:16Місячний посівний календар на квітень 2021: коли і що садити
-
20:49Блогер виконав божевільні трюки з гральними картами: їх зможе повторити не кожен
-
20:21OnePlus 9 Pro проти Galaxy S21 Ultra: журналісти розповіли, у кого кращі камери
-
20:00Вірина любов 7, 8 серія: дивитись онлайн новий серіал СТБ
-
11:49ТОП 5 алкогольних напоїв, які корисніші, ніж пиво та коктейлі
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 березня
-
07:48Наскільки часто потрібно прати піжаму: поради експертів
- 25 березня
-
21:16Місячний посівний календар на квітень 2021: коли і що садити
-
18:19Гра престолів, Шалений Макс, Титанік та інші: як виглядають дублери відомих акторів
-
15:21Володимир Кличко святкує 45-річчя! Дивіться найкращі бої української легенди боксу
-
12:15Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня
-
07:19Представлено realme 8 Pro: стильний камерофон за смішні гроші
- 24 березня
-
21:19ФРАНЦІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору до ЧС-2022
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
- 23 березня
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі