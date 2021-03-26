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Чоловік підловив на камеру ведмедя, який заліз у джакузі погрітися: кумедне відео

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Чоловік підловив на камеру ведмедя, який заліз у джакузі погрітися: кумедне відео - фото 1

У мережі показали, як у національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий чорний ведмідь заліз до джакузі, щоб погрітися в воді і під променями сонця. Тварина пройшла через паркан внутрішнього дворика, стрибнула вниз і попрямувала до гідромасажної ванни.

Як пише Daily Mail, такий момент вдалося підловити на камеру Мейсону Требоні зі своєї хатини, яку він орендував в цьому місці. У кадрі видно, як ведмідь дереться по невеликих сходах, перш ніж стрибнути в гарячу ванну, наповнену теплою водою.

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За словами чоловіка, тварина просиділа в джакузі 15 хвилин, а потім спокійно вибралася звідти і пішла. "Дивись, цей ведмідь пройшовся по моїй каві, він ось-ось зістрибне", – чути коментар Мейсона на відео.

Ролик закінчується, коли ведмідь продовжує розслаблятися в джакузі, а чоловік відступив у безпечне місце свого будинку і щільно закрив двері.

У національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс мешкає близько 1500 диких ведмедів.

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