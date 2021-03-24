Кролик уперше побачив басейн і стрибнув у нього: реакція його господині безцінна – відео

В американському штаті Джорджія кролик Сер розігнався та стрибнув бомбочкою у басейн. Ролик з епічним польотом тваринки з'явився на ютубі. Відразу ж зауважимо, що жоден кролик не постраждав. Але господарка Сера не на жарт перелякалася.

В описі ролика пише, що кролик грав з собакою на задньому дворі. Проте, коли вухастий побачив басейн, Серу надзвичайно захотілося поплавати.

Це цікаво: Відео з котом, який вміє розважатись, стало хітом TikTok

Насолодитися водою у басейні зі штучним водоспадом кролику не дали. Господиня злякалася за вихованця і з криком "Не роби так!" витягла його з басейну. Здається, Сер не сильно засмутився і відразу ж побіг у своїх справах.

Ймовірно, жінка злякалася, що вода в басейні буде дуже холодною для кролика: температура повітря в місті Саванна, в якому записано відео, – 16 градусів за Цельсієм.

Іншим кроликам пощастило більше, і вони змогли поплавати, хоч і під наглядом господарів:

Читайте також: Пташка знесла яйце на футбольному полі прямо під час матчу: кумедне відео