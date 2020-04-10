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Вербна неділя: представники церкви пояснили, як освятити вербу у час карантину
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Цьогоріч українці відзначатимуть Вербну неділю 12 квітня на карантині. У зв'язку з обмеженнями та самоізоляцією, священники розповіли, як відбуватиметься освячення верби за таких умов. Читайте далі та дізнайтеся, як вірянам відзначати це релігійне свято.
На Вербну неділю християни, за традицією, приносили у храми вербові гілки, а під час богослужіння їх освячували священники. Представники Української греко-католицької церкви та православної церкви України пояснили, як віряни будуть освячувати гілки верби під час карантину.
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У період карантину всі українці повинні залишатися вдома, а богослужіння можна послухати онлайн.
Відповідно до рішення синоду та держави, у церкві мають право перебувати одночасно не більше 10 осіб. Спільною молитвою вважається не лише ваша присутність у храмі. Якщо ви молитеся під час перегляду богослужіння онлайн чи з молитовником або духовною літературою, то у такий спосіб ви теж долучаєтеся до спільної молитви.
Пам'ятайте, що піст має значення не лише зовнішнє, а й внутрішнє. Так само вербові гілочки – це символ! Він означає, що віряни зустрічають Христа вітаючи та радіючи. Якщо освятити її тому що так роблять всі й тому що так треба, то ви нічого не вкладаєте в це й вважайте, що це просто вербова гілка. Якщо ж ви поставите їх вдома й будете вітати Христа, то така гілочка стане символом віри й любові, а також вважатиметься освяченою.
Якщо ви все ж таки вирішили порушити рекомендації карантину, то дотримуйтеся безпеки в церкві: не більше 10 людей в приміщенні, тримайте дистанцію тощо.
Освячення кошиків на Великдень під час карантину
Глава УГКЦ зазначив, що на час карантину церква закликає вірян залишатися вдома й дивитися Богослужіння онлайн, звільняє від обов'язку сповіді та причастя. Також він закликав не приносити цьогоріч великодні кошики до церкви. Людське життя важливіше, а піддавати себе та інших небезпеці – гріх.
Піти до сповіді чи причастя віряни зможуть протягом місяця після карантину. Священники просять не наполягати на сповіді та причасті, лише в обставинах небезпеки смерті.
Пам'ятайте, що головне – молитва, а освячення водою є доповненням до молитви. Якщо ви щиро вірите, будете ревно молитися, то верба і паска будуть освячені так само, як в дні, коли ви приносили їх до церкви. Батько родини може свяченою водою покропити гілочки та страви з кошика.
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