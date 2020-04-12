Вербна неділя онлайн: дивитись трансляцію богослужіння з храмів України

12 квітня християни відзначають Вербну неділю, тож у храмах сьогодні пройдуть богослужіння, які можна подивитись онлайн. Навіть на карантині віряни зможуть послухати службу, дотримуючись норм самоізоляції.

Традиційно, в православних храмах, як і щонеділі, 12 квітня відбуватимуться богослужіння. На них буде мінімум священнослужителів, щоб можна було дотримувати соціального дистанціювання у рамках карантину. Хоч цьогоріч віряни не зможуть самостійно прийти до церкви, щоб освятити гілочки верби, але подивитись службу зможе кожен.

І ще: Вербна неділя: представники церкви пояснили, як освятити вербу у час карантину

Богослужіння для християн на Вербну неділю

9:30 на каналі UA: КУЛЬТУРА Меса з храму Святого Олександра в Києві

10:00 на каналі UA: ПЕРШИЙ трансляція Божественної Літургії в Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України в день свята Входу Господнього в Єрусалим.

11:30 пряма трансляція Літургії Української греко-католицької церкви з нагоди Вербної неділі.

Служби також транслюватимуть Українська православна церква, Православна церква України та Українська греко-католицька церква та Свято-Михайлівський золотоверхий чоловічий монастир на сторінках у Facebook та на YouTube-каналах.

Вербна неділя онлайн, дивіться Богослужіння:

Нагадаємо також:

Читайте також: З Вербною неділею 2020: привітання у прозі і побажання своїми словами