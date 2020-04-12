З Вербною неділею 2020: привітання у прозі і побажання своїми словами

Цьогоріч українці відзначають Вербну неділю 12 квітня. У цей день не забудьте привітати рідних та близьких зі святом – красиві, короткі, оригінальні поздоровлення у прозі у статті на Радіо МАКСИМУМ!

У 2020 році релігійне християнське свято Вербна неділя припадає на 12 квітня, тож неодмінно поздоровте своїх близьких. Підготували для вас найкращі привітання на українській мові, які варто надіслати усім друзям, рідним та колегам.

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Тисніть на потрібний розділ та обирайте найкращі вітання:

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З Вербною неділею! Нехай світле свято заряджає теплою енергією, дає сили на здійснення задуманого. Нехай вербичка охороняє будинок від зла і негараздів, а Господь дарує щастя, сили, спокій і смиренність духу. Здійснюйте добрі вчинки та справи, залишайтеся чесними та вірними. Любіть, бережіть, цінуйте своїх близьких, будьте жертовними душею і майте чисті помисли.

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У це світле весняне свято Вербної неділі хочеться побажати всім миру в душі, достатку в домі, чистих прагнень і помислів, а також гармонії з близькими. Нехай разом з гілочкою верби в ваш будинок увійдуть Ангели та охоронятимуть і берегти вас і вашу родину. Нехай це світле свято подарує тепло на серці, добрі думки і ясний, радісний день! Нехай сім'я завжди буде дружна, щаслива і здорова, а доля вбереже від бід!

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Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю, щоб міцні гілочки верби наповнили тебе силами, здоров'ям і бадьорістю, твій будинок – достатком, щастям і радістю, а твоє життя – благом, любов'ю і доброї надією. Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі та негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, нехай буде добрим світ навколо, нехай Бог пошле міцне здоров'я і вірне щастя.

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Вітаю з Вербною Неділею і від душі хочу побажати створювати щось добре і чудове, вірити тільки в хороше і світле, дарувати близьким свою любов і турботу, згадувати все веселе і жити щасливим сьогоденням. Нехай в цей Вербну неділю твоє серце покине печаль і тривоги, нехай наповниться добрим здоров'ям і світлом радості твій будинок.

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Вітаємо зі святом Вербної Неділі! Нехай цей день принесе кожному те, чого йому так не вистачає: хворим – здоров'я, одиноким – споріднену душу, кинутих і втрачених нехай обов'язково знайдуть, недолюбленому – любові, нещасним – щастя! Нехай в цей світлий день в кожен дім прийде те, чого там чекають!

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Вітаю з Вербною неділею! Нехай вербова гілка принесе вам здоров'я, бадьорість, довголіття і добробут. Нехай будинок покине все погане, а мир і любов будуть завжди з вами!

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В таке чудовий свято бажаю, щоб разом з освяченою вербою в ваш будинок увійшли благодать, достаток і радість. А душа нехай цвіте і сяє, як весняні квіти!

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З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцним здоров'ям і щирою любов'ю. Нехай всі тривоги та негоди підуть і закриють двері. Бажаю чистих і щирих відносин, легкості на душі, тепла в серці, щастя в домі та краси навколо.

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Вітаю вас з Вербною неділею! Від щирого серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, миру вашому будинку і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, і тільки радість і добро знайдуть до вас дорогу!

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Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю світлих і чистих почуттів, удачі, везіння, добра і достатку. Нехай підуть з життя сум'яття і сумнів, поступаючись місцем міцному здоров'ю, благословення, миру і любові!

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У цей особливий день нехай верба подарує чисте, добре світло і добрі посмішки! Бажаю щирої віри, здоров'я і довгих безнапасних років, не знаючи горя і печалі!

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З Вербною Неділею всіх вас вітаю і хочу побажати кожному бути як верба – сильними, квітучими, соковитими та міцними.

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Зі святом входу Господнього в Єрусалим! Нехай гілочки верби – символ перемоги життя над смертю – позбавлять вас від хвороб, повернуть здоров'я і радості життя. Збережіть гілочку верби, нехай оберігає вас і ваш будинок до наступної Вербної Неділі.

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Вітаю з Вербною Неділею і бажаю, щоб гілочки верби відлупили тебе з ніг до голови та подарували міцне здоров'я, а також прогнали від тебе все недобре і погане. Бажаю миру навколо і гармонії всередині тебе, любові в сім'ї та щастя в житті, удачі на твоєму шляху і світлих обріїв перед тобою.

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Вітаю з Вербною Неділею! Нехай життя тече спокійною і довгою рікою, нехай в ній не буде вирів печалі та смутку, нехай гілочки верби принесуть світло радості та щастя у твій будинок, нехай у твоїй родині будуть всі щасливі та міцно здорові.

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