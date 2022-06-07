Венздей: дивіться трейлер серіалу про прекрасно-жахливу доньку з сімейки Адамс

У мережі з'явився анонс нового серіалу про прекрасно-жахливу Венздей. Це химерний серіал від Тіма Бертона, який вийде скоро на Netflix. Дивіться трейлер серіалу "Венздей".

Новий серіал від Тіма Бертона "Венздей" – це сповнена таємниць і надприродних явищ історія про роки навчання Венздей Аддамс в академії Невермор.

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Відомо, що головну героїню грає Дженна Ортеґа, 19-річна американська акторка, яка вже працювала у понад 30 фільмах та серіалах. Також ролі виконують Кетрін Зета-Джонс, Луїс Ґузман, Ґвендолін Крісті, Крістіна Річчі та інші.

Дивіться трейлер серіалу про Венздей Аддамс:

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