Венсан Кассель зробив кумедне татуювання на честь дружини

Французький актор і продюсер Венсан Кассель, який днями поділився рідкісними фото з дочками від Моніки Белуччі, зробив нове татуювання і присвятив його своїй дружині, темношкірій красуні Тіні Кунакі.

Тепер на правому плечі актора красується мила мультяшна героїня в кокетливій позі. Фотографія такої самої мультяшки стоїть на аватарці Тіни в її Instagram. І дійсно, зовнішністю вона дуже сильно нагадує дружину Касселя.

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Фотографію зі своїм новим татуюванням Венсан Кассель виклав на своїй сторінці в Instagram, де її за один день встигли оцінити уподобайкою більше 90 тис. користувачів. Коментар до посту залишила і сама Тіна.

У вбранні, позі і виразі обличчя мультяшки на татуюванні Касселя легко вгадується знаменитий персонаж 1930-х Бетті Буп. Відмінності від класичного її образу складають відтінок шкіри і кучеряві локони в афро стилі. Є думка, що татуювання французької знаменитості не справжнє, а всього лише тимчасова "перекладна картинка". Однак стверджувати це напевно ніхто не може.

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