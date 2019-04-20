Венсан Кассель та Тіна Кунакі стали батьками

Французький актор Венсан Кассель і його дружина, модель Тіна Кунакі, стали батьками.

19 квітня на світ з'явилася дівчинка, яку вони вирішили назвати Амазонією (скорочено – Зозо). Про це в Instagram написав Кассель, поділившись зображенням водоспаду в тропічному лісі. Ймовірно, ім'я дівчинки натхненне Бразилією, де пара проводить дуже багато часу.

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Тіна вперше стала мамою, а для Касселя це вже третя дитина. До Кунакі він був одружений з Монікою Беллуччі. Від цього шлюбу у них є дві дочки – Леоні і Діва.

Діти – найкраще, що є в цьому світі, – говорив в одному з інтерв'ю Венсан.

Нагадаємо, 52-річний Кассель і 22-річна Кунакі одружилися в серпні минулого року. Їх роман був одним з найбільш обговорюваних у пресі. В першу чергу звертали увагу на те, що у пари велика різниця у віці – 30 років.

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