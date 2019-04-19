Ангел Victoria's Secret похвалилася стрункою фігурою в бікіні

Південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол знялася у відвертому купальнику червоного кольору на сонячному пляжі.

Супермодель Кендіс Свейнпол, відома також, як один з "ангелів" Victoria's Secret, знялася у відвертому бікіні на пляжі.

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Знімки манекенниці отримали десятки тисяч лайків і захоплені коментарі. На фотографіях манекенниця позує в дуже сміливому червоному купальнику, що ефектно підкреслює її фігуру. Відображена Кендіс на сонячному морському березі, на тлі пальм.

Кендіс Свейнпол – 30-річна південноафриканська модель, яка відома, перш за все, як один з "ангелів" Victoria's Secret. Її фото також прикрашали багато глянсових видань, серед яких Vogue, Elle, Muse, Marie Claire, GQ, Cosmopolitan, 10 Magazine та інші.

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