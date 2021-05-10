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Веном 2: дивіться дебютний трейлер нового фільму про супергероїв
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На ютуб-каналі кінокомпанії Sony вийшов перший трейлер фільму "Веном 2: Карнаж". У ньому вперше показали головного антагоніста картини – Карнажа, роль якого виконав Вуді Харрельсон.
З лиходієм доведеться мати справу журналісту Едді Броку (його грає Том Харді), який став носієм симбіоту. У картину повернеться Мішель Вільямс в образі коханої головного героя. Дивіться дебютний трейлер на Радіо МАКСИМУМ!
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Режисером сиквелу "Венома" став Енді Серкіс ("Дихай заради нас", "Мауглі"). Спочатку фільм повинен був вийти у жовтні 2020 року, але потім прем'єру двічі перенесли через пандемію коронавірусу. В українських кінотеатрах супергеройську стрічку почнуть показувати 16 вересня.
Веном 2: Карнаж, дивіться трейлер фільму від Marvel:
Перша частина "Венома" вийшла у прокат у 2018 році. Вона зібрала 850 млн доларів при бюджеті у 100 млн.
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