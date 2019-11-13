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У США зафіксували рекордні морози

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Снігопади у США - фото 1
Снігопади у США / cbsnews

Холодні повітряні маси з Сибіру призвели до рекордних заморозків і сильних снігопадів в східній частині США. Через різке похолодання закрито багато шкіл і підприємства. В аеропортах скасовано понад тисячу рейсів.

У багатьох американських містах температура повітря досягла граничної для регіону позначки. Так, у Буффало і Детройті рівень опадів становить приблизно 25 см, в штатах Вермонт і Мен спостерігаються аналогічні погодні умови.

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Температура в Чикаго впала до мінус 13 градусів Цельсія, що побило рекорд 1986 року.

Через різке похолодання багато шкіл і підприємства були закриті. На дорогах сталися численні ДТП. В аеропортах скасовано понад тисячу рейсів.

"Такі повітряні маси більш характерні для середини січня, ніж для середини листопада. Мабуть, це найнижча позначка термометра, яку ми досягали, і це може побити рекорд у всьому регіоні", – сказав метеоролог Національної метеорологічної служби Кевін Бірки.

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Джерело: cbsnews
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