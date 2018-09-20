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Венецію показали в архівних кольорових знімках

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Колекцію з 102 зображень опублікувала Бібліотека Конгресу США - фото 1
Колекцію з 102 зображень опублікувала Бібліотека Конгресу США / lomography

Ці неймовірні знімки Венеції з'явилися завдяки унікальній технології.

У 1880-і роки Ханс Якоб Шмідт винайшов процес фотохром, завдяки якому в кінці позаминулого століття з'явилася можливість запускати серійне виробництво кольорових зображень.

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Для кожного відтінку виготовлялася окрема друкована форма. Тому у виробництві однієї листівки могли задіяти до десяти і більше друкованих каменів.

Ці чудові кольорові листівки зроблені саме методом фотохром. Колекцію з 102 зображень опублікувала Бібліотека Конгресу США. У них відображені всі дива і визначні пам'ятки Венеції. Звичайно, це ще "не справжні" кольорові фотографії, але вони з найбільшою вірогідністю передають атмосферу кінця 19-го століття в одному з найпопулярніших і оспіваних європейських міст.

Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277320
Венецію показали в архівних кольорових знімках
Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277321
Венецію показали в архівних кольорових знімках
Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277318
Венецію показали в архівних кольорових знімках
Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277317
Венецію показали в архівних кольорових знімках
Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277316
Венецію показали в архівних кольорових знімках
Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277315
Венецію показали в архівних кольорових знімках
Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277314
Венецію показали в архівних кольорових знімках
Венецію показали в архівних кольорових знімках - фото 277313
Венецію показали в архівних кольорових знімках

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Джерело: lomography
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