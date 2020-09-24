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Венеціанську принцесу облаяли за вихід у світ з голими грудьми

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Клотільда Куро - фото 1
Клотільда Куро / gettyimages

Венеціанська і п'ємонтська принцеса, французька актриса Клотільда Куро відвідала прем'єру фільму Будинок Кардена в Парижі у відвертому образі і піддалася критиці в мережі.

На розміщених кадрах 51-річна знаменитість позує в коричневій сукні бренду Maison Alaia з напівпрозорої тканини, через яку просвічують її груди. Вона також одягла шкіряні босоніжки на підборах в тон наряду. Її образ доповнила золота сережка на лівому вусі.

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Користувачі облаяли актрису за появу на публіці в занадто відвертому вбранні і звинуватили в залученні до себе уваги таким чином. "У 50 років виблискувати вже не такими свіжими і молодими принадами не варто", "Страшна бродяга", "Занадто худа, засмагла і висохла", "Схожа скоріше на чаклунку", "Я собі принцес трохи інакше уявляв", – висловлювалися вони.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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