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Наталя Могилевська похизувалася стрункою фігурою в спокусливому образі

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Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Українська співачка Наталя Могилевська продовжує захоплювати підписників квітучим виглядом та підтягнутою фігурою. Артистка у свіжому дописі поміркувала про жіноче призначення, прикріпивши до нього ефектне фото.

Наталя Могилевська часто демонструє стильні та ефектні луки, які вигідно підкреслюють її жіночні форми. І на цей раз зірка поділилася в Instagram атмосферним кадром, на якому сфотографована, йдучи вулицею у розкішному вбранні.

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На знімку красуня позує у чорній довгій сукні з ефектним вирізом спереду, який дозволяє помилуватися на її струнку ніжку. Артистка доповнила лук світлими босоніжками на підборах і маленькою жовтою сумочкою. Її волосся красиво падає на спину, а на обличчі грає промениста посмішка.

"Як думаєте, жінці важливо вміти готувати і добре прибирати чи просто бути красивою?" – задумалася про роль жінки Могилевська.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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