Велосипедистів і власників самокатів перевірятимуть на алкоголь

До Верховної Ради внесли законопроєкт про власників електросамокатів, як учасників дорожнього руху. Тепер водії індивідуального легкого електротранспорту змушені в Україні їздити за правилами.

Новий закон торкнеться не тільки самокатників. Їздити за правилами дорожнього руху зобов'яжуть також власників електричних скутерів, сігвеїв, гіробордів та гіроскутерів. Так, згідно із законопроєктом, власники персонального електротранспорту мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках. Якщо таких немає, то пересуватися можна по краю проїжджої частини дороги або узбіччі.

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Також такий транспортний засіб повинен бути справний і обладнаний світловідбивачами та, якщо це передбачено розробниками, звуковим сигналом. Крім того, водії, які керують індивідуальним легким електротранспортом в темний час доби або в умовах недостатньої видимості, повинні включити фару або ліхтар. Транспортний засіб має бути обладнаний ліхтарями.

І, найголовніше, – водіям електросамокатів, електроскутерів і подібних транспортних засобів заборонено пересуватися в стані алкогольного сп'яніння, а також під час їзди користуватися мобільними телефонами, тримаючи їх у руці.

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