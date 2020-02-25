Б/у автомобілі з Європи подорожчають: у чому причина

Ремонт старих авто може значно подорожчати. Про це розповів Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

Багато українців придивляються до старих авто з Європи. У яких, крім низької ціни, є ще одна перевага: в Україні їх можна задешево відремонтувати. Таку думку висловив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

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"В Україні дуже дешево оцінюється робоча сила в сфері автосервісу. Ремонт старого автомобіля українцям вигідніше, ніж європейцям. У Німеччині за ремонт старого авто можуть взяти 1000 євро, тому німцеві вигідніше продати його українцю. А через те, що у нас дешева робоча сила, цей же автомобіль в Україні відремонтують за 100 доларів", –, пояснив Олег Назаренко.

Але так буде недовго, попереджає він: фахівці виїжджають за кордон, працівників стає все менше, і єдиний вихід тут: утримувати кадри високими зарплатами. А значить, і вартість ремонту машин буде рости.

Авто з Європи

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