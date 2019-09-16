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Велосипедист з двома вівцями здивував мережу: відео

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Велосипедист з вівцями - фото 1
Велосипедист з вівцями

Велосипедисти рідко можуть чимось здивувати, однак цей хлопець вирішив показати справжні дива перевезення. А все тому, що компанію йому склали вівці. Таке вдасться не кожному!

І поки милі відео з велосипедистами з котиками чи собаками збираються захоплені коментарі, герой цього відео змушує підіймати свою щелепу. А все тому, що на ефіопських вулицях помітили хлопця, який спокійнісінько перевозив двох овець. Одна тварина вмостилась на плечах, а інша позаду велосипедиста. Найцікавішим у цій ситуації є те, що жодна з овець не переймається такою незвичайною поїздкою.

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Відзначимо, що відео вже кількарічної давності, але періодично виринає на просторах інтернету, нагадуючи про дива балансу та уміння велосипедистів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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