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Допомагають маскуватися: науковці пояснили, навіщо зебрам яскраві смуги
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Ви, мабуть, теж цікавилися, чому ж природа наділила зебр таким цікавим і виразним забарвленням. Науковці знайшли цьому явищу вельми логічне пояснення: помітне забарвлення з контрастних смуг різко виділяє тварину на фоні довкілля, але при швидкому русі може ускладнити полювання хижакам.
Найзнаменитішим прикладом контрастного забарвлення є зебри, чиї смуги служать предметом постійного інтересу біологів. Однак такі смуги зустрічаються і у комах.
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Професор Ньюкаслського університету Кенді Роу вважає, що ці контрасти також служать для маскування. Але якщо звичайне маскувальне забарвлення приховує тварину, поки вона залишається нерухомою, то смуги збивають з пантелику хижака, який намагається атакувати жертву на бігу.
Для перевірки цієї гіпотези біологи провели експерименти з небезпечними для безлічі комах хижаками, богомолами, для яких влаштували в лабораторії справжній кінотеатр. На екрані їм демонструвалися невеликі прямокутники, що рухалися поверх "ландшафту" природного забарвлення. Варіюючи швидкість і забарвлення прямокутників, учені фіксували, як на них реагує богомол, повертаючи голову слідом за рухом.
Найскладнішими для відстеження виявилися прямокутники, які швидко рухалися та були розфарбовані вузькими контрастними смугами.
Якщо залишатися нерухомим, то найкращий спосіб бути невидимим – злитися з середовищем, – каже Кенді Роу. – Але для рухомої жертви істина зворотня: смужки працюють значно краще, ніж звичайне маскування. Якщо ви смугасті і швидко бігаєте, то хижакові буде важче стежити за вами.
Це спостереження зближує смугастість з дизруптивним забарвленням, яке можна зустріти не тільки у світі тварин, а й у військовій історії. Таке забарвлення візуально розчленовує силует тварини (або бойового судна) на фрагменти, порушуючи можливості ефективного розпізнавання та відстеження. Можливо, що з урахуванням отриманих ентомологами даних і фахівцям зі ссавців доведеться ще раз перевірити свої висновки щодо смужок у зебр.
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