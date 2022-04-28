Великодні дзвони: у Львівській філармонії буде концерт на підтримку України

1 травня Львівська національна філармонія проведе два виступи. Концертна програма "Великодні дзвони" відбудеться о 16:00 та о 18:00.

Глядачі прослухають виконання української інструментальної музики, популярні й улюблені українські народні та авторські пісні.

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Для слухачів виступатимуть Ірина Доля, Назар Савко, Ольга Верхоляк-Томків, Академічний інструментальний ансамбль "Високий Замок". У танці найтонші емоції та переживання передасть Танцтеатр "Життя".

"Великодні дзвони… Вони повні урочистості та радості, вони дарують нам відчуття миру та спокою… У лютому 2014 після століть мовчання дзвони Михайлівського Золотоверхого пролунали як набат, попереджуючи про небезпеку… У лютому 2022 тривожні дзвони сповістили – війна! З того часу і до тепер вони щодня з надією проголошують, що ДОБРО переможе зло, а СВІТЛО – темряву", – розповідають організатори.

Квитки на "Великодні дзвони" можна придбати тут: о 16:00, о 18:00.

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