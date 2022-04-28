Працівники ботанічного саду Києва показали, як розквітли магнолії

На своїй офіційній сторінці в соцмережах Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України поширив актуальні фотографії цвітіння магнолії. Дивіться, які гарні дерева навесні у Києві!

Співробітники ботанічного саду зауважують, що щороку з нетерпінням чекають моменту, коли починається сезон цвітіння білих магнолій.

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Пізніше розквітнуть інші види – лілієцвіта, Суланжа, лікарська. Проте саме з появи цих білих магнолій розпочинаються масові відвідування ботанічного саду.

Цьогоріч, на жаль, відвідати ботсад неможливо через війну. Милуватися можна лише фотографіями, а наживо – після перемоги. Працівники продовжують працювати та доглядати за рослинами.

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