Великодні богослужіння на телеканалах: розклад, коли і де дивитись

Під час карантину не варто відвідувати церкву, тому Богослужіння з нагоди Великодня відбудуться онлайн. Читайте далі та дізнайтеся, коли та де подивитися богослужіння онлайн на Пасху.

Бережіть себе та рідних і залишайтеся на Великдень вдома! Усі віряни зможуть подивитися Великоднє Богослужіння онлайн – загальнонаціональні телевізійні канали долучаться до трансляцій.

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Представники медіа долучилася до кампанії "Великдень вдома" й прийняли рішення про трансляцію Богослужіння для всіх вірян.

Великоднє богослужіння для всіх християн

18 квітня 23:00 - 19 квітня 3:00 – на "1+1" та UA:Перший буде Святкова служба (від Православної церкви України).

церкви України). 18 квітня 23:00 - 19 квітня 3:00 – на "Інтер" та UA:Перший буде трансляція богослужіння (від Української православної церкви (УПЦ МП).

19 квітня 7:30-11:00 – на ICTV та UA:Перший буде святкове богослужіння (від Української греко-католицької церкви).

церкви). 19 квітня 11:00 – на "UA: Першому" транслюватимуть Святу Месу Римсько-Католицької Церкви в Україні.

Церкви в Україні. 19 квітня 11:00 – на "UA: Культура" транслюватимуть недільне богослужіння Церкви євангельських християн- баптистів .

. 19 квітня 11:30 – на "UA: Культура" транслюватимуть недільне богослужіння Української Євангельської Церкви.

Церкви. 19 квітня 12:00 – на "UA: Культура" транслюватимуть недільне богослужіння Української Церкви християн віри євангельської.

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