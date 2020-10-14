Астрономи побачили, як чорна діра перетворила зірку у "спагетті": відео

Астрономи Європейської південної обсерваторії вперше зафіксували наслідки рідкісного явища – надмасивна чорна діра розірвала зірку.

Випромінювання AT2019qiz – це найближчий спалах такого роду, вона розташована за 215 мільйонів світлових років від Землі. Відзначається, що явище спостерігали упродовж пів року в спіральній галактиці сузір'я Ерідана.

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"Використовуючи телескопи ESO та інших організацій по всьому світу, астрономи зафіксували спалах світла від зірки, яку розірвала на частини надмасивна чорна діра", – йдеться у підписі до відео.

Повідомляється, що зірка піддається деформації під впливом колосальної гравітації чорної діри і сильно розтягується. Вчені називають цей процес – спагетіфікація.

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