NASA перетворило фото космосу на мелодії

Агентство NASA запустило нову програму з перетворення знімків космосу на мелодії, в тому числі фотографій Чумацького шляху. Це стало можливо завдяки використанню рентгенівської обсерваторії "Чандра" (Chandra X-ray Observatory) і деяких інших телескопів.

Тепер світлини космосу можна не лише подивитися, а й послухати. Як би дивно це не звучало.

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"Телескопи дають нам можливість побачити, як виглядає центр нашої Галактики при різних типах світла, – наголошується у заяві NASA. – Перекладаючи цифрові дані, отримані космічними телескопами, з вигляду одиниць і нулів у зображення, астрономи створюють візуальні моделі, які в іншому випадку були б для нас недоступні. Але як щодо інтерпретації цих даних для інших органів почуттів, наприклад слуху?"

Система ультразвукової обробки NASA зчитує вертикальні ряди пікселів і видає звуки, які відображають стан і яскравість видимих ​​предметів. Зірки й інші компактні освіти перетворюються на окремі ноти, а хмари газу і пилу створюють мінливий фоновий шум.

Раніше NASA показало нову фотографію Юпітера. Вона була зроблена 25 серпня за допомогою телескопа "Хаббл".

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