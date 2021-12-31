Великий збій: вийшов трейлер фантастики від Netflix

Netflix поділився першим тизером нового фантастичного фільму французького режисера Жана-П'єра Жене під назвою Великий збій. Картина вийде на стрімінговому сервісі вже у лютому.

Великий збій – фантастичний бойовик з елементами пригоди та драми. Події фільму розгортаються у 2050 році, коли штучний інтелект виконує будь-які бажання людства, пише ouest-france.

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Люди контролюють роботів, але, одного разу, андроїди вирішують, що вони розумніші і витриваліші за людину. Це восьмий фільм у кар'єрі Жана-П'єра Жене. Головні ролі зіграли Домінік Пінон, Альбан Ленуар, Андре Дюссольє, Клод Перрон (Емілі в Парижі) та інші.

Кінокартину Великий збій можна буде переглянути на стрімінговому сервісі Netflix вже 11 лютого 2022 року.

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