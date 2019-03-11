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Найвигіднішою інвестицією в світі визнали покупку віскі, і ось чому

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Інвестуй правильно - фото 1
Інвестуй правильно / pexels

Купівля рідкісних сортів шотландського віскі виявилася найбільш вигідною інвестицією в світі. До такого висновку прийшли аналітики міжнародної консалтингової компанії Knight Frank в своєму дослідженні добробуту The Wealth Report 2019.

Відзначається, що інвестиції в віскі принесли за рік 40% доходу, а за десятиліття – 582%. Для порівняння, монети подорожчали на 12% і 193%, вино – на 9% і 147%, твори мистецтва – на 9% і 158%, годинники – на 5% і 73%, автомобілі – на 2% і 258%. Ціни на елітну нерухомість в центрі Лондона впали на 4,4% за останній рік, а на коштовності – на 5%, однак в перспективі десятиліття показали зростання на 52% і 112%, відповідно.

До слова: З колою чи льодом: як правильно пити віскі

Віскі приносить 40% доходу в рік - фото 313202
Віскі приносить 40% доходу в рік

Фахівці також звернули увагу, що продажі виробленого в Шотландії віскі виросли в таких країнах як Індія (+44%), Китай (+35%) і Сінгапур (+24%), при цьому 30% експорту припадає на односолодовий вид напою. Експерти вважають, що саме віскі-туризм став однією з головних причин запуску в 2018 році прямого авіарейсу між Пекіном і Единбургом.

Крім того, в листопаді 2018 року було встановлено світовий рекорд вартості віскі. На влаштованих аукціоном Christie's торгах пляшка віскі The Macallan, яка була піддана дистиляції в 1926 році і бутильованню через 60 років, пішла з молотка за 1,5 мільйона доларів.

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Джерело: knightfrank
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