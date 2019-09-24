Великий котик: реакція лева на бульбашки розвеселила Facebook (відео)

Лев з одного з британських зоопарків настільки здивувався бульбашкам, що став зіркою мережі. Здається, цей "цар звірів" більше нагадує героя казки "Чарівник Смарагдового міста". Зацініть!

Знайомтесь, це Мото - лев, який мешкає у зоопарку Paradise Wildlife Park у Великобританії. Нещодавно один із любленців публіки святкував своє десятиріччя, тому працівники вирішили привітати його незвичайними бульбашками із ароматом бекону.

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І поки ви дивуєтесь, що такі існують, великого кота здивувала сама поява незрозумілих мильних об'єктів. Але ще більше Мото вразило те, що бульбашки луснули, коли доторкнулись до землі. Тому навіть відважний лев відскочив від побаченого. Під відео, яке зібрало майже 100 тисяч переглядів, жартують, що Мото нагадує героя казки "Чарівник Смарагдового міста".

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