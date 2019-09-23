Фестиваль страху: у США платять 600 доларів тим, хто пролежить з дружиною в труні 30 годин

У цьому році на Фестивалі страху парк розваг "Шість прапорів" кидає виклик парам, які досягли 18 років. Це буде клаустрофобне випробування на витривалість!

Учасникам потрібно провести 30 довгих годин разом в труні розміром приблизно 165 на 183 см. Ті, хто пройде випробування, виграють 600 доларів на двох, пару золотих абонементів на сезон 2020 року і призовий пакет Фестивалю страху. Крім того, учасникам, які 30 годин поспіль разом з другом чи партнером проведуть в труні, будуть запропоновані додаткові випробування, які перевірять їхню хоробрість.

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Конкурс розпочнеться о 4 годині дня в п'ятницю, 27 вересня, і закінчиться о 10 годині вечора в суботу.

Труни насправді не будуть засипати землею, але якщо ви пролежите в ящику 30 годин із закритою кришкою, то вам цілком може здатися, що це так. Учасникам дозволяється привести одного друга, але їм доведеться залишити всі смартфони, ігрові пристрої та інші технології поза свого тимчасового місця відпочинку. Куріння теж не допускається.

Згідно з офіційними правилами, будуть виділений час на пережву, коли кришка труни буде відкритою. У цей час учасники можуть їсти, перевіряти соціальні мережі і відправляти повідомлення, щоб повідомити зовнішній світ про стан здоров'я. Але під час такої перерви вам все одно не дозволять залишити свої "дерев'яні ліжка". Крім цього, кожні три години будуть проводитися 6-хвилинні перерви для походу в туалет.

Адміністрація парку попереджає, що учасники потенційно можуть зазнати впливу туману, різкого освітлення, фотографуванню зі спалахом і екстремальних погодних умов і що правила можуть бути змінені для їхньої безпеки.

Перший 30-годинний Coffin Challenge, який пройшов в Сент-Луїсі минулого року, не був парним і учасникам доводилося весь час лежати в гробах з відкритими кришками. "Відкрита кришка була звірством, – заявив у Facebook учасник на ім'я Браян Джонсон. – Вогні всюди, люди розмовляють, ти ледь можеш спати".

Ну що ж, тепер правила трохи змінили. Складно сказати, правда, чи на краще. Все-таки простіше, коли бачиш, що навколо відбувається, а не лежиш з напарником в темряві і тісноті, штовхаючись ліктями.

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