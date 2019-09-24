Чим займаються домашні улюбленці, коли ніхто не бачить

Домашні тварини також уміють розважатись, але не завжди роблять це при своїх господарях. Однак деякі витівки пухнастиків викликають далеко неоднозначні емоції. Тому не дивно, що ці улюбленці пакостять, коли ніхто не бачить!

Кожен власник котів та собак знає, що інколи навіть найдобріші та наймиліші пухнастики перетворюються у ще тих капосників, а також можуть робити доволі дивні речі. Особливо часто це трапляється тоді, коли ніхто не стежить за ними. Однак навіть найхитріших чотирилапих шпигунів можна зловити на гарячому. Так трапилось з героями цих кадрів:

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