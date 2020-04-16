Великий дзвін Нотр-Даму задзвонив через рік після страшної пожежі

Один з двох найбільших дзвонів Південної вежі Собору Паризької Богоматері задзвонив 15 квітня. Це сталося рівно через рік після моторошної пожежі Нотр-Даму.

Після пожежі дзвін звучав тільки один раз – у вересні 2019 року у пам'ять про померлого експрезидента Жака Ширака.

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Час події, 19:00 за Парижем, збігається з щоденними акціями, коли містяни на балконах аплодують медикам у знак подяки за боротьбу з коронавірусом.

Нотр-Дам... це символ стійкості нашого народу, його здатність долати труднощі і відновлюватися, – сказав президент Франції Еммануель Макрон.

Президент повторив обіцянку відновити собор за 5 років, попри те, що реконструкція відбувається з запізненням на кілька місяців (спочатку через зимові шторми, а зараз через пандемію).

Нагадаємо, що раніше у Нотр-Дамі відбулася перша після пожежі великодня меса. Священники були одягнені у святковий одяг, а артист Філіп Торретон одягнув захисний костюм.

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