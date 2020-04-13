Андреа Бочеллі вперше заспівав в порожньому залі Міланського собору: відео

Італійський тенор Андреа Бочеллі виступив в порожньому Міланському соборі. Концерт знаменитого оперного співака, який припав на римокатолицький Великдень, транслювався онлайн на YouTube-каналі артиста.

Так, цей незвичайний виступ для Андреа Бочеллі, чиї концерти проходять в густо заповнених залах, був приурочений до великодньої для католицького світу неділі.

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У такі моменти, коли ми змушені залишатися вдома, ми повинні вхопитися за можливість робити те, що часто хотіли б зробити, але відкладали через брак часу. Читайте, слухайте музику, намагайтеся тримати тіло і розум активними, – сказав Бочеллі.

Бочеллі перед виступом в Міланському соборі на Великдень зізнався, що був щасливий, коли його запросили заспівати. Під час концерту тенор виконав Ave Maria Шуберта і Sancta Maria Масканьї. Музичний супровід забезпечував органіст Міланського собору Емануеле Віанелло.

Фонд Андреа Бочеллі (ABF) почав збір коштів, щоб допомогти лікарням придбати необхідні інструменти та обладнання для порятунку людей і захисту медперсоналу.

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