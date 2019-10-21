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Серіал Великі Вуйки

Великі Вуйки 9, 10 серія: дивитись онлайн комедійний серіал 1+1

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Серіал Великі Вуйки про гуцулів - фото 1
Серіал Великі Вуйки про гуцулів

Серіал "Великі вуйки" у розпалі! 21 жовтня на екрани вийшла 9 і 10 серії комедії, яка розповідає про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Комедійний серіал "Великі вуйки" виходить на каналі 1+1 з понеділка по четвер о 21:45. Сьогодні глядачі побачили 9 і 10 серії пригод гуцулів з серіалу "Останній москаль" у столиці України – Києві.

Дивіться також: Попередні 7 і 8 серії комедії Великі Вуйки

За сюжетом комедії, чотири гуцули із карпатського села Великі Вуйки, які все життя провели в горах, потраплять у найбільший мегаполіс України. У столиці їм доводиться не тільки познайомитися з новими персонажами, а й звикнути до нового ритму життя та технологічних новинок. Утім, герої мають почесну місію, яка й привела їх до Києва. Вперше у Великі Вуйки збираються прокласти дорогу, але корумпований чиновник з області віддав право на її будівництво в сусіднє село Малі Вуйки.

Актори серіалу ВВ - фото 362966
Актори серіалу ВВ

У підсумку, ініціативна група вуйків – сільський голова Василь Микитюк, любитель спиртного Бодя, столяр та дядько "москаля" Іван Петрук і винахідливий аферист Штефко – й вирушили до столиці, щоб домогтися будівництва дороги в рідне село. Звичайно ж, слідом за своїми чоловіками відправляться підкорювати столицю й другі половинки гуцулів...

Дивитись онлайн 9 серію Великі Вуйки від 21-10-2019:

Дивитися онлайн 10 серію Великі Вуйки від 21-10-2019:

*відео стануть доступні для перегляду після 23:00

Це цікаво: Найзахопливіші драматичні серіали осені 2019, які варто переглянути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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