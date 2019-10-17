Серіал Великі Вуйки 7, 8 серія: дивитись онлайн нову комедію 1+1

17 жовтня на українські телеекрани вийшла 7 і 8 серії серіалу "Великі вуйки". Стрічка розповідає про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться серії онлайн разом з нами!

Комедійний український серіал "Великі вуйки" виходить з понеділка по четвер на каналі 1+1 о 21:45. 17 жовтня глядачі побачили 7 і 8 серії про пригоди гуцулів з серіалу "Останній москаль" в українській столиці, місті Києві.

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За сюжетом нового українського телесеріалу, мешканці села Великі Вуйки опиняться у надзвичайно комічних пригодах, вирушивши до української столиці, міста Києва. Причиною цієї подорожі є те, що вперше до населеного пункту планують прокласти нову дорогу, але чиновник-корупціонер віддав право на будівництво дороги сусіднім Малим Вуйкам. Через страх відтоку молодих кадрів, а також вимирання села, голова збирає ініціативних односельчан, з якими їде до Києва, аби розв'язати проблему, яка виникла.

Серіал виходить з понеділка по четвер о 21:45. Глядачі можуть відразу насолодитися двома епізодами "Великих Вуйків".

Дивитись онлайн 7 серію Великі Вуйки від 17-10-2019:

Дивитись онлайн 8 серію Великі Вуйки від 17-10-2019:

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