Великі Вуйки 1 серія 1 сезон: дивитись онлайн новий серіал 1+1

14 жовтня на українські телеекрани вийшов новий український серіал "Великі вуйки". Стрічка розповідає про пригоди гуцулів у Києві. Дивіться першу серію разом з нами!

Прем'єра комедійного серіалу "Великі вуйки" відбулася 14 жовтня. На глядачів очікує 16 епізодів, які розповідають про пригоди гуцулів з серіалу "Останній москаль" у Києві. Над зйомкою проєкту працювали протягом кількох місяців.

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Креативним продюсером серіалу став популярний телеведучий і актор Юрій Горбунов. Він розповів, що у "Великих вуйках" автори прагнули не лише перенести героїв у нове середовище, а й показати глядачу Київ, стиль життя столичної молоді, звички, а також характер сучасних киян.

Гуцули, які все життя провели в горах, потраплять у найбільший мегаполіс України. У столиці їм доведеться не тільки познайомитися з новими персонажами, а й адаптуватися до нового ритму життя. Сучасна квартира з купою малознайомої техніки, багатолюдне метро з великими ескалаторами, торгові центри зі спокусливими пропозиціями, салони краси, гастрономічні відкриття та безліч розваг, — розповідає Юрій Горбунов.

Не менш потішить глядачів і акторський склад, адже у зйомках залучені зірки українського шоу-бізнесу: Катерина Кухар, Михайло Поплавський, Надія Мейхер та інші.

Серіал Великі вуйки 1 серія – дивитись онлайн відео від 14-10-2019:

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