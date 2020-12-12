Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото

Собаки не дарма вважаються найкращими друзями людей, адже вони готові бути поряд завжди. Навіть тоді, коли їхні розміри вже не дозволяють просто застрибнути на руки господарям. А ця підбірка знімків саме про таких пухнастиків!

Кожен власник собаки знає, що щира любов домашнього улюбленця не має меж, з ним завжди весело, а навіть у сумні миті неможливо журитись, коли поряд вірний друг. А от господарі великих песиків ще й насолоджуються митями, коли їхні пухнастики вже виросли, але досі не усвідомлюють своїх розмірів. Тепер стрибки на руки та просто відпочинок на дивані не такий комфортний, зате знімки цих моментів точно підіймуть настрій!

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