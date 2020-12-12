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Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото

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Коли маєш дуже велику собаку - фото 1
Коли маєш дуже велику собаку

Собаки не дарма вважаються найкращими друзями людей, адже вони готові бути поряд завжди. Навіть тоді, коли їхні розміри вже не дозволяють просто застрибнути на руки господарям. А ця підбірка знімків саме про таких пухнастиків!

Кожен власник собаки знає, що щира любов домашнього улюбленця не має меж, з ним завжди весело, а навіть у сумні миті неможливо журитись, коли поряд вірний друг. А от господарі великих песиків ще й насолоджуються митями, коли їхні пухнастики вже виросли, але досі не усвідомлюють своїх розмірів. Тепер стрибки на руки та просто відпочинок на дивані не такий комфортний, зате знімки цих моментів точно підіймуть настрій!

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Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438820

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438821

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438822

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438823

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438824

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438825

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438826

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438827

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438828

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438829

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438830

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438831

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438832

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438834

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438835

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438836

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438837

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438838

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438839

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438840

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438841

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438842

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438843

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438844

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438845

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438846

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438847

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438848

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438849

Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото - фото 438850

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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