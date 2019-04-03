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Новий тренд мережі: гарячі хлопці з рослинами (18+)

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Новий тренд – чоловіки з рослинами - фото 1
Новий тренд – чоловіки з рослинами

У соціальній мережі Instagram з'явився цікавий акаунт "Boys with Plants", який вже підкорив чимало сердець. Дивіться, які фото вони публікують.

Цей офіційний акаунт публікує світлини, на яких зображені хлопці та чоловіки з квітами, рослинами, горщиками тощо. Щоб теж потрапити до їхньої стрічки, потрібно розмістити у себе на сторінці фото дорослого чоловіка з рослинами та поставити тег #boyswithplants. Також можна надіслати зображення або посилання у приватні повідомлення акаунту.

І ще: Принц Гаррі та Меган завели акаунт в Instagram: як підписатися на королівські новини

У цієї сторінки є 122 тисячі підписників. Також засновники сторінки створили продукцію з тематичними ілюстраціями й книгу з найкращими фото хлопців.

До теми: Наречені придумали новий тренд замість фати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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