Велика хвиля змила туристку під час позування для фото: епічне відео

Необережну туристку накрило потужною хвилею біля скель під час позування для фото. Вода накрила дівчину з головою. Курйоз стався в мексиканському місті Кабо-Сан-Лукаса. Дивіться на відео, як все було.

На кадрах видно, як жінка позує біля скелі біля самого краю океану. Вона повертається спиною до води, щоб її подруга зробила знімок, і в цей час її накриває величезна хвиля.

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За кадром чути перелякані вигуки. Жінка пізніше зізналася, що була впевнена в тому, що її подругу вдарило прямо об скелю. Але згодом виявилося, що з туристкою все добре, вона сама вибралася з води, але зізналася, що загубила окуляри.

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