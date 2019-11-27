Нова оптична ілюзія з долонями підірвала мережу: відео

Блогер Торі Парено опублікувала у Twitter короткий ролик з веселим трюком, який змусив користувачів мережі повірити у магію. Ролик з оптичною ілюзією подивилися майже 9 мільйонів разів.

На ролику видно, як дівчина складає одну долоню за іншу і проводить різні маніпуляції. У якийсь момент здається, що руки дівчини проходять одна крізь одну.

І ще: У США лабрадор годину самостійно катався на авто: курйозне відео

За кілька днів ролик зібрав майже 9 мільйонів переглядів, і ця кількість стрімко зростає. А деякі користувачі навіть повторили веселий фокус. Коментатори також відзначили, що попри простоту трюку, він виглядає дуже ефектно і змусив їх повірити в магію.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri — LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019

Читайте також: Журналіста під час прямого ефіру атакувала свиня: епічне відео