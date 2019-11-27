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Нова оптична ілюзія з долонями підірвала мережу: відео

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Оптична ілюзія з долонями - фото 1
Оптична ілюзія з долонями

Блогер Торі Парено опублікувала у Twitter короткий ролик з веселим трюком, який змусив користувачів мережі повірити у магію. Ролик з оптичною ілюзією подивилися майже 9 мільйонів разів.

На ролику видно, як дівчина складає одну долоню за іншу і проводить різні маніпуляції. У якийсь момент здається, що руки дівчини проходять одна крізь одну.

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За кілька днів ролик зібрав майже 9 мільйонів переглядів, і ця кількість стрімко зростає. А деякі користувачі навіть повторили веселий фокус. Коментатори також відзначили, що попри простоту трюку, він виглядає дуже ефектно і змусив їх повірити в магію.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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