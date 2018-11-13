Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Між високими альпійськими горами у прекрасній долині Бань знаходиться мальовнича гребля Мовуазен.

Призначення красивої греблі Мовуазен – створення великого водного резервуару, простіше кажучи, водосховища, вода з якого подається до двох гідроелектростанцій.

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Незважаючи на великі розміри греблі, потужність каскаду досить маленька, якщо порівнювати з українськими ГЕС. Будівництво греблі Мовуазен було розпочато у 1951 році і завершено раніше терміну в 1957, водосховище повністю заповнилося вже в 1958. Первісна висота греблі була 237 метрів. У 1991 році надбудували ще 13 метрів, причиною тому стала потреба в збільшенні обсягу водосховища в зимовий період. Крім вироблення електроенергії, гребля працює і для контролю паводків, запобігаючи повені.

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

Велика гребля в альпійських горах зачарувала мережу

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