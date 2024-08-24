Велика Британія запустила міжнародну кампанію на підтримку України

Уряд Великої Британії разом із союзниками по НАТО запустили соцмедійну міжнародну кампанію "Здіймемо гамір за Україну" ("Make Noise For Ukraine"), присвячену Дню незалежності України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні міністерства оборони Великої Британії, пише "Голос Америки".

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Ми не маємо мовчати у відповідь на російську агресію. В цей День Незалежності України допоможіть нам відзначити українську хоробрість і стійкість та продемонструйте свою підтримку у соціальних медіа, – йдеться у повідомленні британського Міноборони.

Зазначається також, що уряд Великої Британії закликає людей та організації долучитись до кампанії та запостити 24-го серпня відео у соціальних медіа з "гамором за Україну" із хештегом #MakeNoiseForUkraine.

Ви можете як завгодно шуміти: плескати, підбадьорювати, грати на інструменті, співати пісню, тупотіти ногами або дзвонити у дзвоник. Можете також кричати “Слава Україні!”. Чим унікальніше – тим краще, – описує кампанію британське оборонне відомство.

У соцмережі X Міноборони Великобританії також запостило 15-секундне відео, в якому анонсується соцмедійна кампанія: "Поки зброя Росії не замовкне, ми не будемо мовчати. Слава Україні!".

Tomorrow, we want our support for Ukraine to be heard around the world.



On Ukrainian Independence Day, join us in a moment to make noise for the bravery and resilience of Ukraine.



See how to get involved here https://t.co/hxo6misZdM

#MakeNoiseForUkraine pic.twitter.com/3FypF0UWFj — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 23, 2024

Водночас за інформацією "Голосу Америки", на адресу кампанії вже прозвучала критика від тих, хто закликає дати Україні більше зброї замість кампаній у соціальних медіа.

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