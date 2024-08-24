МЗС планує запустити систему "е-Консул" для допомоги українцям за кордоном

МЗС планує запустити інформаційно-комунікаційну систему "е-Консул", яка зробить сервіси відомства доступнішими для українців закордоном. Кабінет міністрів ухвалив відповідну постанову, а саму систему вже тестують.

Про це пресслужба Міністерства закордонних справ України написала 22 серпня.

До слова: У Великій Британії ввели в обіг монету із зображенням короля Чарльза і бджіл

Станом на серпень 2024 року МЗС вже створило цифрову платформу, на якій в закритому режимі тестуються оновлена електронна черга, електронні кабінети заявника та консула, автоматизовані пілотні послуги у сфері нотаріату, оформлення довідок тощо.

Рішення уряду стало результатом системної роботи МЗС із цифровізації та модернізації консульських послуг і створило цілу низку нових можливостей. Фахівці МЗС вже працюють над тим, щоб якнайшвидше втілити їх. Модернізована система е-Консул зробить сервіси МЗС доступнішими та швидшими для більшої кількості громадян України за кордоном, – заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Деякі консульські дії повністю перейдуть в онлайн і не треба буде навіть іти до консульського відділу. Інші можна буде здійснити значно швидше та простіше, бо документи будуть підтягуватися з державних реєстрів автоматично. Все це в комплексі продемонструє нову якість ставлення держави до потреб громадян, сприятиме єдності, збереженню звʼязків і розвитку української всесвітньої спільноти.

І хоча МЗС залучило максимум з наявних ресурсів, вчинивши за 2022-2023 роки понад 2 млн консульських дій силами фактично 300 консулів, попит на отримання консульських послуг залишається вкрай високим та об’єктивно перевищує можливості консульських служб більшості країн світу, – написали у відомстві.

Також повідомляється, що міністерство продовжує працювати над підключенням системи до державних реєстрів та інформаційних баз. В МЗС кажуть, що це дозволить скоротити операційний час надання громадянам послуг на 30-80%, залежно від типу послуги.

Очікується, що система запрацює вже цього року. Нині вона проходить необхідні безпекові перевірки, тестування на наявність вразливостей, міцність алгоритмів шифрування данихта стійкість до пікових навантажень.

І ще: Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні