До Дня незалежності України: французький художник створив тематичну скульптуру

Напередодні Дня Незалежності у Києві з’явилася скульптура відомого французького художника Джеймса Коломіна –​ червона фігурка дитини виходить зі стіни, щоб намалювати український тризуб.

Митець зазначає, що цей проєкт спрямований на засудження несправедливості війни в Україні та вираження підтримки українському народу. Про це розповідає Media Center Ukraine.

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Фігура дитини, яка виходить зі стіни Головпоштамту, щоб намалювати український тризуб, символізує посланця, який прийшов підтримати Україну на місці вшанування українських героїв.

Загалом в Києві встановлять 5 червоних скульптур, присвячених святкуванню Дня Незалежності України.

Моя робота в Україні спрямована на те, щоб засудити несправедливість цієї війни та продемонструвати мою непохитну підтримку українському народу, який страждає в цьому нав'язаному конфліктові, – зазначає художник.

Тематична скульптура

Джеймс Коломіна – вуличний художник із Тулузи, Франція. Його називають "Бенксі у скульптурі" або "вуличний художник-гуманіст", оскільки його роботи часто коментують низку соціальних проблем –​ від зміни клімату до загрози ядерної війни, а також критикують суспільство чи політиків.

Окрім інсталяцій в Україні, Джеймс Коломіна створив мобільну роботу із зображенням Путіна на іграшковому танку. Ця скульптура, яка пересувається з міста в місто та з країни в країну, символізує руйнівний вплив цього конфлікту в глобальному масштабі.

Путін на іграшковому танку

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