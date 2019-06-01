Робот з першої спроби відтворив Мону Лізу: відеофакт

Дослідники з Брауновського університету в США провели експеримент з роботом, який самостійно і з першого разу скопіював чорновий малюнок Мони Лізи.

Експеримент з малюнком був знятий на відео. У ньому показано, що лінії у робота виходили досить криві, проте сам малюнок був відтворений доволі точно.

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Машину також навчили писати японськими ієрогліфами, і дали можливість копіювати слова іншими мовами. Серед них англійська, грецька та хінді. Робот без проблем виконав завдання, просто подивившись на взірець.

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