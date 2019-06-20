Величезний пітон "окупував" машину австралійки

Австралійка знайшла у своїй машині масивного пітона, коли повернулася з пляжу. Інші відпочиваючі попереджали жінку, що бачили як під її машину заповзла дуже велика змія.

Від побаченого жінка була шокована і не захотіла сідати в машину і покликала свого друга, разом з яким вони і викликали професійного змієлова. Друг австралійки зняв на відео весь процес затримання непередбаченого пасажира, після чого розмістив ролик на YouTube.

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Витягти змію з автомобіля виявилося дуже непросто, ловець змій витратив цілу годину, щоб акуратно дістати пітона. Варто відзначити, що змія виявилася близько чотирьох метрів у довжину і є самкою.

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